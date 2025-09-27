◇プロ野球セ・リーグ DeNA-巨人(27日、横浜スタジアム)

現在3位・巨人と2位・DeNAのシーズン最終戦のスタメンが発表されました。

野手は前回試合から1選手を入れ替え。オコエ瑠偉選手に代わって「7番・ライト」に中山礼都選手を起用しました。6月29日のDeNA戦では、この日相手先発のジャクソン投手からプロ初本塁打を記録すると、ここまで7本をマークするなど25打点、打率は.264をマークしています。

先発はグリフィン投手。今季は13試合で6勝1敗、防御率1.18の成績。DeNA戦では4度先発し、3勝(1敗)をあげています。

対するDeNAはオースティン選手に代わって「4番・ファースト」にビシエド選手を起用。先発は10勝7敗、防御率2.36のジャクソン投手と松尾汐恩選手のバッテリーとなっています。

両チームのゲーム差は3.5ゲーム、残り試合はこの日を含め両チームとも4試合となっています。

▽DeNAのスタメン1(右)蝦名達夫2(中)桑原将志3(三)筒香嘉智4(一)ビシエド5(左)佐野恵太6(捕)松尾汐恩7(遊)石上泰輝8(二)林琢真9(投)ジャクソン