「マリナーズ２−３ドジャース」（２６日、シアトル）

ドジャースが３連勝。大谷翔平投手は３打数無安打、１四球、１盗塁で「５０本塁打−２０盗塁」を達成。だがフィリーズ・シュワバーとの本塁打王争いではアーチを放つことができず。２本差のまま残り２試合に向かうことになった。

初回の第１打席で高めのフォーシームに空振り三振に倒れた大谷。第２打席では冷静にボールを見極めて四球で出塁すると、直後に二盗を決めた。自身２度目となる「５０本塁打−２０盗塁」を達成した大谷。だが第３打席は内角直球に詰まらされての中飛、第４打席は外角の変化球を捉えるもバットの先で失速。中飛に倒れた。

この日、ドジャースはブルペンデーに変更。ポストシーズンへ向け、ブルペンのオーディションという形になった。七回から５番手で登板した佐々木朗希投手は、８番のクロフォードに初球の９８マイルでファウルを打たせ、鋭いフォークで空振りを奪い簡単に追い込んだ。３球目のフォークを流し打たれたが、三塁のキケ・ヘルナンデスが逆シングルキャッチからジャンピングスローで一塁封殺。佐々木も拍手を送った。

続くヤングにはストレートで押し込みカウント有利に。ベンチでは山本、大谷らがリラックスした表情で見つめる中、最後は１００マイル（１６０・４キロ）のストレートで空振り三振。雄たけびをあげて投じた１球だった。

そしてアロザレーナには１００マイルを連発したが、１６１キロを完璧に捉えられ左翼フェンス直撃の二塁打。ここでローリーを迎え、ＭＶＰコールがわき起こる中、フォークを連投して追い込んだ。そして最後も低めに落ちるフォークで空振り三振を奪い、敵地のファンを沈黙させた。

ポストシーズンでは現在のアクティブロースターが２減の２６人となるため、救援陣は生き残りをかけた３試合となる。その中で佐々木はきっちりと２戦連続ホールドで結果を残した。

八回はトライネンが１点差に迫られて不安定さを露呈。九回はスコットが２死満塁のピンチを招いたが、辛くもリードを守って試合を締めた。