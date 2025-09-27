陸上女子で昨夏のパリ五輪代表の田中希実（２６）が２７日、世界選手権後初の公の場として、所属のニューバランスが都内で行ったランニングイベント「Ｒｕｎ Ｙｏｕｒ Ｗａｙ．Ｔｏｋｙｏ」に出演した。

終始リラックスした表情を浮かべながら、レースではスターターを務め、表彰式ではプレゼンターを担当。「スターターは遅れたらどうしようと毎回ドキドキする」と明かしつつ、「タイムを目指してシビアにやるというより、ランニングを楽しむ文化、原点を改めて気付かせていただいた」と笑顔で振り返った。

２１日に閉幕した世界選手権（東京）では１５００メートル、５０００メートルに出場。５０００メートルでは日本勢初の４大会連続の決勝進出を果たし、１２位で完走した。この日のイベントは、会場だった国立競技場の周辺で開催。「静かになった国立競技場を見たときに不思議な気持ちがした。改めてあの場所は、特別な時間だったんだなと認識できた」と、３４年ぶりに開催された自国開催の大舞台に思いをはせた。

しばらくはつかの間のオフを満喫し、１１月からケニア遠征などを行って２６年愛知・名古屋アジア大会が開催される来季、そして２８年ロサンゼルス五輪へ向けた準備を進めていく。「私らしく走るというのはどういうことだろうと、もっと追求していきたい。今季は“勝負”を大事にしてきたけど、純粋に“自己ベストを出したい気持ち”で調整する海外レースの機会も増やしていきたい。今季やって来たことを精査していく年にしたい」と思い描いた。