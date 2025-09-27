お笑いコンビ「ハイヒール」モモコ（61）が27日に都内で行われた「ご自愛市2025 ハイヒール・モモコ&北斗晶さんのaround60対談」に出席。プライベートで親交が深い元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）と公の場で26年ぶりに対談を行った。

更年期障害について「めちゃくちゃありました」と告白。身体の火照りに悩まされ、相方・リンゴとコンビ結成後「初めて部屋が別になった」という。「“コンビ仲悪なったんやないか”と噂が流れたんちゃうかぐらい。私が熱くてクーラーを最大に下げるけど、リンゴは更年期寒くて…」と更年期障害の個人差を説いた。

女性が経験する“生理”。生理用品購入で出費もかさむ上、持ち物も増えることから「ほんま、はよ生理が終わったらいいなと思ってた」という。

実際、閉経すると“老け”を実感。「急に身体が老けた。こんな老けた方すんねやと思った。ビックリした」と回顧。「終わったら“ああ、良かった”と思ってたけど急に（身体が）ダラダラなった…。びっくりしたほんまに。誰も教えてくれへんかってんやもん」と女性特有の悩みを明かした。