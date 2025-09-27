ヤクルト・川端慎吾内野手が２７日、今季限りでの現役引退を表明した。都内の球団事務所で引退会見を行った。

「ヤクルトで２０年間、野球をやらせていただいて本当に感謝しています。本当にいろいろあったなという感じですね。山あり谷ありというか。良いことも悪いこともたくさんありましたし、優勝もさせてもらったし、タイトルを取ることもできましたし、日本一を決めるヒットも打たせもらいましたし。そのなかで、たくさんけがもしましたし、腰の手術も２度して、本当にいろんなことがありましたけど、全て自分の経験といいますか、財産になっていると思うので、本当に２０年間、納得しています」と時より目を赤らめながら振り返った。

今季はここまで１軍出場はなく、９月中旬に球団から来季について話し合いの場が持たれ、構想外の立場にいることを知らされた。「体がまだ全然どこも痛くなかったですし、１年間けがせずに、ファームでしたけど、しっかり野球ができたので、その部分が一番大きかったかなと思います。なかなか諦めきることができなかった。まだ体が動くのに」と踏ん切りがつかなかったという。球団は今季中の引退試合も用意。準備に時間を要するため、「引退」か「現役続行」かの回答に期限を設けていたが、期限までに結論はでなかったため、来年３月のオープン戦で引退試合を行うこととなった。

川端は市和歌山商（現・市和歌山）から２００５年高校生ドラフト３巡目でヤクルトに入団。巧みなバットコントロールを生かし、１５年にはチームメートの山田とデッドヒートを繰り広げ、首位打者と最多安打のタイトルを獲得。リーグ優勝に大きく貢献した。

１７年８月に椎間板ヘルニアの手術を行い、２０年１月にも腰の手術を行った。以降はスタメンでの出場機会は減少していったものの、晩年は代打職人として返り咲いた。２１年には代打で日本記録にあと１本に迫る３０安打を放ち、日本シリーズ第６戦では決勝打を放ち日本一に導いた。

「２０２０年に２度目の腰の大きな手術をしたんですけど、その部分で、守ることができないくらいの痛みだったので、なかなかちょっと復活するのは難しいかなと思いながらの２０２１年のシーズンだったんですけど、高津監督に開幕から使ってもらって、なんとか成績を、びっくりするような活躍することができて、１年間チームの戦力になれたことがうれしかったですね」

セットアッパーとの勝負を見据え、甘い球を一発で仕留めるために理想のフォームを追い求めた。足の上げ幅を小さくし、トップの位置から一直線にバットを出す確実性を求めた。無駄を省いたフォームを武器に、代打では通算４０１度の起用で３５９打数９４安打の打率２割６分２厘をマーク。代打で９４安打は球団最多だ。

「高校の時から高校の監督にずっと教えてもらっていたことが、『常に野球には謙虚に野球をやりなさい』と。それは２０年間続けられたかなと思いますね。あとは悔しい気持ちがたくさんあったんですけど、悔しい気持ちを忘れずに、その悔しい気持ちが自分自身を強くしてくれると思っていたので、その気持ちをずっと忘れないようにして練習しました」。努力で１０９９本の安打を積み重ねてきた。

会見には愛媛・松山で自主トレを共にしてきた中村悠、山田、古賀、内山が花束を持って登場。「我慢できなかった」と涙を流した。

引退の報告をした高津監督からは「最後一緒に戦ってくれないか」と連絡をもらい、２７日の広島戦（神宮）と２８日の巨人戦（神宮）に出場することが決まった。公式戦“ラストゲーム”に向けて「あと１本打ちたいです。あと１本で１１００本ですか。あと２試合出るので何とか１本打ちたい」と、有終の美を飾ることを誓った。

◆川端慎吾（かわばた・しんご）１９８７年１０月１６日、大阪・貝塚市生まれ。３７歳。市和歌山商（現・市和歌山）から２００５年高校生ドラフト３巡目でヤクルト入団。１５年には首位打者と最多安打のタイトルを獲得。同年のプレミア１２日本代表として銅メダル獲得に貢献した。通算１３２６試合に出場し打率２割９分３厘、４０本塁打、４０９打点。１８５センチ、８６キロ。右投左打。今季年俸２４００万円。