【外食系】株主優待は「すかいらーく」「ロイヤルホスト」どっちがお得？“株価水準”はほぼ同じだけど、優待内容の違いは？「金額面・使い勝手」を比較

まずは数字で比較！ 株価・配当利回り・必要投資額・優待額

優待内容を比較する前に、まずは両社の株価と必要投資額を確認しておきましょう。

2025年9月22日現在、すかいらーくホールディングス（証券コード3197）の株価は、約2985円・配当利回り0.67％、ロイヤルホールディングス（証券コード8179）の株価は、約2735円・配当利回り1.17％です。どちらも利回り水準はさほど高くなく、基本的には優待を目的に保有する銘柄といえます。

なお、優待の基準日はどちらも6月と12月で共通しています。必要投資額と年間優待額は図表1のとおりです。

図表1





すかいらーくホールディングスの強みはお店の充実度と使い切りやすさ

すかいらーくホールディングス 株式会社 株主優待制度、ロイヤルホールディングス株式会社 株主優待制度を基に著書作成数字だけで比較すると、必要投資額は両社で大きな差はありませんが、年間優待額は、すかいらーくのほうが投資額に対する割合が優位といえます。

すかいらーくホールディングスの株主優待は、ガスト、バーミヤン、ジョナサン、夢庵など20以上のブレンド、全国3000店舗以上で使えます。

ファミリー向け洋食や和食、中華だけでなく、「しゃぶ葉」のしゃぶしゃぶ食べ放題や、「くし葉」「グランブッフェ」「フェスタガーデン」などブッフェ系のお店でも利用でき、家族やグループでの外食にも重宝します。

優待はカード形式で、紙券、スマートフォンどちらにも対応しています。額面の範囲なら1円単位で割引が受けられるので使い切りやすさも特徴です。



ロイヤルホールディングス優待の強みはホテルや空港でも使える多用途性

ロイヤルホールディングスの株主は、「ロイヤルホスト」「てんや」「シェーキーズ」などで優待を利用できます。対象店舗数はすかいらーくに比べると少なめですが、リッチモンドホテルの宿泊、空港内レストラン、高速道路サービスエリアのレストラン、病院内レストランなど全国570店舗以上で使える点は競合他社にない強みです。

なお、利用できるホテルや店舗の所在地は、ロイヤルホールディングスの公式ホームページから検索できます。ただし、優待は紙券のみで、おつりが出ず、500円単位でしか利用できない制約があります。



日常使いの利便性ならすかいらーく、特別な場面での利用重視ならロイヤルホールディングス

株主優待を日常生活で活用したい人には、店舗数と使いやすさの点で、すかいらーくがやや有利と考えられます。一方、ホテルや空港など特別な場面での利用を重視するならロイヤルホールディングスも検討の余地があります。



出典

株式会社すかいらーくホールディングス 株主優待制度

ロイヤルホールディングス株式会社 株主優待制度

執筆者 : 諸岡拓也

2級ファイナンシャル・プランニング技能士