お笑いタレントの山口智充さんが自身のインスタグラムで、娘の合格祈願に訪れた神社での一幕を伝えています。



【写真を見る】【 山口智充 】娘の合格祈願で “大吉カエル” に出会う 「受験生の皆さん！ がんばれ！」





山口さんは「娘の大学受験の合格祈願で『湯島天満宮』さんへ行かせて頂きました！」と報告。「しっかり祈願したあと」「おみくじひいたら『大吉』が出て！」「そしたら御本殿の横からピョン！とカエルが出て来て！」と、まるで山口さんが舞台でリズミカルに語るような筆致で描写しています。









山口さんは「まるで『神様の化身』のごとく御本殿の前で微動だにせず凛と座られた」としていて写真を撮影。「また凄くいい写真が撮れて、、」という写真では、カエルがぐっと胸を張って、真っ黒に輝く瞳でこちらを見つめている、迫力と優しさに満ちた姿がありました。









山口さんは「何かひとつ大きな安心感を抱けた日」と思いを綴りつつ、「もちろん受験するのは娘本人ですけど」「受験生の皆さん！ がんばれ！！」とエールを送っています。

【担当：芸能情報ステーション】