子どもが「東京の大学に進学したい」と言ってきた！ 食費は「月3万円」で足りると思うのですが、仕送り「月9万円」で1人暮らしは厳しいでしょうか？“生活費・仕送り額”を確認

大学生の一人暮らしにかかる費用とは？

まずは、全国の大学・短大・大学院の学生を対象にした、日本学生支援機構「令和4年度学生生活調査結果」より、学生の1ヶ月の生活費を確認してみましょう。

図表1





東京の学生マンション家賃相場

独立行政法人日本学生支援機構 令和4年度学生生活調査結果図表1によると、アパート等に住む大学学部（昼間部）学生の学費を除いた生活費は年間107万2000円、月にすると約8万9000円です。自宅から通う学生の生活費が年間42万4000円ですので、倍以上かかっていることになります。

東京の地価は高いため、ほかの地方よりも家賃が高くなります。

例えば、早稲田大学の早稲田キャンパス・戸山キャンパスに近い東京メトロ東西線 早稲田駅周辺にある学生向けワンルームマンションの家賃相場は約7万円～10万円台です。家賃が高い東京の大学生に限定すると、生活費は調査結果よりもかなり多くなることが予想されるでしょう。

ちなみに、千葉県や埼玉県など大学から離れた地域に住んで家賃を抑えるという方法もあります。ただし、毎日の通学に時間がかかる点、大学までの交通費がかかる点には注意してください。



食費は3万円で大丈夫？

総務省「家計調査」（2024年 単身世帯）によると、34歳以下の人の食費は月4万円程度になっています。この点から考えると、社会人ほど付き合いでの飲食が多くない大学生一人暮らしの食費であれば、東京在住でも3万円ほど準備しておけば問題ないかもしれません。

ただし昨今、食料品や飲食店の値上げが続いているため、3万円では足りなくなる可能性があります。



仕送りは月9万円程度で足りる？

「令和4年度学生生活調査」で学生の収入状況を確認すると、大学学部（昼間部）の場合、家庭からの給付は年間で109万6900円となっています（図表2）。1ヶ月あたり約9万1000円です。

図表2



独立行政法人日本学生支援機構 令和4年度学生生活調査結果

この調査結果には、自宅から通う学生のものも入っているため、一人暮らし学生の場合、毎月約9万1000円以上の仕送りをしている家庭も多いことが予想されます。さらに、家賃が高い東京の場合、約9万1000円の仕送りだけで生活するのは難しいかもしれません。

子どもが東京で一人暮らしをするのであれば、自宅からの通学もしくは東京以外の地域での一人暮らしよりも多くの費用を準備する必要があります。



十分な仕送り額を準備できないかも!? どうしたらいい？

東京での一人暮らしの場合、9万円ほどの仕送りでは足りない可能性が高いです。そこで、十分な金額の仕送りができない場合、一人暮らしのための資金をどう準備すればいいかを紹介します。



奨学金を借りる

奨学金は、卒業後に返還が必要な「貸与奨学金」と返還義務がない「給付奨学金」があります。日本学生支援機構の「令和4年度学生生活調査報告」によると、大学学部（昼間部）の55.0％の学生が奨学金を受給しているそうです。奨学金の種類にもよりますが、生活費として使える場合もあります。

なお、奨学金の利用には学力基準や家計基準等があり、誰でも受けられるわけではありません。また、貸与奨学金の場合、子どもに返済義務が課せられます。



アルバイト

子ども自身がアルバイトをして生活資金を得るという方法もあります。人気のアルバイト先は「販売・接客・サービス」「飲食」「教育」「イベント・キャンペーン」などです。働く時間が多くなるほど多くの収入を得られますが、学業とのバランスを取る必要もあります。



学資ローン（教育ローン）

金融機関から学資ローンを借りるという方法があります。契約者は親になるため、子どもには返済義務がないという点はメリットといえます。ただし、申込時は審査があります。また、年3％程度（2025年９月現在）の金利にも注意が必要です。



東京の大学に行くならば9万円の仕送りでは足りない！ 不足分の準備も考えておこう

学生向けのワンルームマンションであっても、東京の家賃はほかの地域よりもかなり高くなることが予想されます。さらに食費や通信費なども必要です。

東京の大学に行くのであれば、月9万円ほどの仕送りでは足りないかもしれません。仕送り額を増やせないという場合は「奨学金」「アルバイト」「学資ローン」など、別の手段でお金の準備をすることも検討しましょう。



出典

独立行政法人日本学生支援機構 令和4年度学生生活調査結果

執筆者 : 小川ひろ

2級ファイナンシャル・プランニング技能士