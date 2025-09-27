読売・日本テレビ系「サタデーＬＩＶＥ ニュース ジグザグ」が２７日放送され、自民党総裁選で小泉進次郎氏の陣営が、小泉氏を称賛する“不適切投稿”を行ったことを取り上げた。

小泉氏の推薦人で、小泉陣営広報担当の牧島かれん元デジタル相の事務所が、陣営関係者にネット配信動画に進次郎氏を過度に賞賛する「やらせコメント」や他候補への誹謗中傷と受け取られる投稿するように指示していた。

問題が発覚後の２６日に牧島氏が責任を取る形で「総務・広報班」班長を辞任。小泉氏は、自身は知らなかったとしたうえで「参考例の中に一部行き過ぎた表現があった」などとして謝罪していた。

コメンテーターのリディラバ代表・安部敏樹氏は「党員の投票がある程度進んだ段階で発覚してますから、党員投票にどこまで影響を及ぼすのか分からないことがある」とすでに投票が始まっている総裁選の党員投票への影響について疑問視した。

そのうえで「この後、どこかで当然、衆議院の選挙があるわけですよね。そのときにはすごく影響が出ると思いますよね。他党からしてみたら、“ネット世論を形成するのを、ステマっぽくやっているっていうことを自民党はやってらっしゃるんでしょう”ということを他党から攻められ」る可能性を指摘。「自民党大敗のきっかけになるっていう意味でいうと、少し長い目で見るとダメかなと思いますね」と私見を述べた。

「公職選挙法の外の話ですから。その中でやっている自民党が私的にやっている選挙の形なんですけど、だからＯＫなんですか？というのは問われた方がいい」