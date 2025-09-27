［新風］

９月７日、阪神がセ・リーグ優勝を決め、巨人の２連覇はついえた。

投打に隙のなかったライバルに独走を許し、阿部監督は「強さを認めざるを得ない」と完敗を受け入れた。大目標は失った。しかし、戦いは終わっていない。「やり返せるチャンスはある。最後まで必死にやるしかない」

ポストシーズンをにらんだ最終盤は、苦戦が続いている。先発投手陣の息切れも相まって、先取点を与える試合も少なくない。ただ、そんな中にも光はある。「先制されても、何とか取り返す力がついてきた。取られても、追いついて、追いついて。そこが後半戦の収穫」。岡本が復帰し、中軸を固定できるようになった攻撃陣には、劣勢をはね返す力強さが備わってきた。

リーグ優勝を果たした昨年は、クライマックスシリーズ（ＣＳ）ファイナルステージで、３位から勝ち上がったＤｅＮＡに敗れた。敗戦直後、監督は「優勝した自信は選手たちに持っていてほしい」としながらも、短期決戦を勝ち抜く難しさに触れ、「勝てなかった悔しさを、必ず来年につなげてほしい」と一人ひとりのレベルアップに期待した。

ＣＳからはい上がり、１３年ぶりの日本一を目指す戦いは、球団史に新たなページを刻む挑戦でもある。２００７年に始まったＣＳで、巨人が最初のステージから戦ったのは、過去に６シーズン。このうち、全ステージを勝ち抜き、日本シリーズに進出した例は一度もない。

リーグ覇者・阪神への挑戦権をかけたＣＳファーストステージ（３試合制）は、１０月１１日に始まる。選手としても短期決戦の経験が豊富な阿部監督は、こう展望する。「ミスをした方が負ける。いかに走者を進めるか。守りでは取れるアウトをどう取っていくか。それが勝ち負けの最大の分岐点になる」

昨年、苦杯を喫したＤｅＮＡを破って勝ち進み、リーグ連覇を阻まれた阪神にペナントレースの借りを返す、またとない機会だ。「失うものはない。なりふり構わずやりたい」。雪辱に挑む秋になる。（平山一有）