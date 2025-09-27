ヤクルトの川端慎吾内野手（37）が27日、都内の球団事務所で会見を開き、今季限りで現役を引退することを表明した。

引退会見にはチームの後輩たちがサプライズ登場して花束を贈呈。涙を流す川端に惜別の言葉を贈った。

▼中村悠 まずは現役生活、本当にお疲れさまでした。そして、ありがとうございました。本当に思い出ってたくさんありすぎて一言では表せないんですけど、まだまだ一緒にやりたかった。本当にありがとうございました。

▼山田

現役生活お疲れさまでした。僕も思い出たくさんあるんですけど、1年目からお世話になって。あのめちゃくちゃきつい練習を一緒にやったというのは凄く今、頭に浮かんでいて。その練習をやったのは現役選手で言ったら僕と慎吾さんしかいないんですけど、そういう苦しいのを一緒にやってきた選手がこうやって引退されて凄く寂しい気持ちですけど、また違った形でお世話になると思うので、これからもよろしくお願いします。お疲れさまでした。

▼古賀 お疲れさまでした。入団してから自主トレで凄くお世話になって、ショートゲームをたくさん投げていただいたのが凄い思い出で。まだまだいろんなことを教わりたいなと思いましたけど。凄くイジっていただいたのも思い出です。また違う形でお世話になると思います。よろしくお願いします。お疲れさまでした。

▼内山 現役生活お疲れさまでした。僕は5年間という短い時間でしたけど、自主トレでたくさんお世話になったり、たくさん声を掛けてくださったおかげで今の自分があると思っています。これからも何かの形で恩返しできるように頑張りたいので、これからもよろしくお願いします。お疲れさまです。