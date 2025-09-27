俳優ディーン・フジオカ（45）が27日放送のTOKYO FM「DEAN FUJIOKA New Calendar」に出演。公開収録されたテレビプロデューサー佐久間宣行氏（49）との対談で、自身の新たな一面を引き出してくれる共演俳優を明かした。

佐久間氏から「この人が相手だと自分の知らない力が引き出された、みたいな経験ってありますか」と問われ、「あります」と即答。10月21日放送開始のテレビ朝日系ドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜後9・00）について語り始めた。

「今、撮ってて。主演の大泉洋さんと日々向き合ってやってるんですけど」とディーン。「大泉さんとやってると、まさにその…引き出されるっていうんですかね。せりふを言った時に、今までの自分だったらこういう強弱、短長、大小の芝居をしたな…っていう時に、大泉さんが“ディーンさん、今のココとココを逆にしたらどうなるんだろう”みたいな。“僕こういう風にいくから、こうやったほうがやりやすいのかな…”みたいな話とかがあって。ああ、なるほど！というのが。独特ですよねえ」と大泉の芝居に対する感性に刺激を受けているようだ。

佐久間氏は「あの方はバラエティー、ドラマを行き来してる方だから。越境したところから出てくるテンポとか、ドラマのリズムと違うものが、ディーンさんと響くってことですね」と理解した。

ディーンは「すごい導いてくださってるなあっていう。ご本人にそういう意思があるか分からないですけど、よりよい作品を作ろうという気持ちの一環として、自分は結果、すごく勉強させてもらってるなあと思いますね」と感謝した。

佐久間氏に「この後ドラマを見たくなる番宣として最高じゃないですか！楽しみだなあ」と言われ、「お〜！テレビ朝日の回し者です」と応じ、笑わせていた。