ABEMAで配信されている恋愛リアリティー番組「今日、好きになりました。」（以下、「今日好き」）の公式X（旧ツイッター）が、27日までに更新され、「マカオ編」の放送見送りを発表した。

「今日好き」は、現役高校生たちの人間模様を描いた恋愛リアリティー番組で、毎週月曜午後9時からABEMAで無料配信されている。15日から「マカオ編」の放送予定だったが、番組公式Xが「諸般の事情により、今週以降の放送内容を変更いたします」と報告。同日は「きんりの初デート」に変更となり、「マカオ編」については決定次第、改めてアナウンスするとしていた。

番組公式Xは26日、「『今日、好きになりました。マカオ編』は、諸般の事情により放送を見送り、10月6日（月）より新シリーズを放送することを決定いたしました」と発表した。

新シリーズに関しては、29日に参加メンバーを発表するという。

その上で、「SNS上での番組参加者および関係者への誹謗中傷にあたる心ない投稿や行為は、お止めいただけますようお願いいたします」と呼びかけて、「先日お知らせした通り、該当投稿に対しては一切の猶予なく訴訟提起を含む厳格な法的措置を行います」と誹謗中傷に厳しい姿勢を示した。