ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡¡´ä¼ê¤Ç·ò¹¯Áý¿Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡¡ÃÏ¸µ»Ò¶¡¤¿¤Á¤È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¸òÎ®
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½£Æ£×ÉðÅÄ½¤¹¨»á¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬£²£·Æü¡¢´ä¼ê¡¦¼¶ÀÐÄ®¤Î¾®´ä°æÇÀ¾ì¤Þ¤¤Ð±à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê¥ê¡¼¥°¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¡×¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£
¡¡ÉðÅÄ»á¤Ï¡¢£Ê£Æ£Ì¤Î¤¤¤ï¤Æ¥°¥ë¡¼¥¸¥ãÀ¹²¬¤ÎÁª¼ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ìó£²£µ£°¿Í¤Î»²²Ã¼Ô¤È¤â¤ËÀ²Å·¤ÎÃæ¡¢Ìó£²¥¥í¤Î¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î½©¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ë¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤È¸òÎ®¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿²ÈÂ²¤ÈµÇ°»£±Æ¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢³Ú¤·¤¤¤Ò¤È»þ¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤â¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤ÎÃÏ¸µ¤Ë¸µµ¤¤È¾Ð´é¤òÆÏ¤±¤¿ÉðÅÄ»á¡£Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·Â³¤±¡¢³ÆÃÏ°è¤Î·ò¹¯Áý¿Ê¤Ë¤Ò¤ÈÌòÇã¤¦¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Î¤³¤È¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÉáµÚ¤Ë¤â¹×¸¥¡£ÃÏÆ»¤Ê³èÆ°¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÀ®²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£