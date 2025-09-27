ダンサーの林祐衣（３１）が２７日、都内で行われた、１ｓｔ写真集「ＰＡＬＥＴＴＥ」（講談社）の発売記念会見に出席した。

林はこの日、華やかなロングスカートをなびかせて登場。今回、グアムで初のグラビアにも挑戦し「水着に対して、不安だったり緊張もあった。私らしい筋肉グラビアにしようと思って、食事制限、筋トレを頑張った」と回想した。また、週に２、３回ラーメンを食べるほどのラーメン好きだというが「１か月半、ラーメンを我慢した」と明かし「撮影を終えてラーメンを食べたときは、もう泣きそうになるぐらい。帰国前にも空港でラーメンを食べて、帰って来てからもコンビニでラーメンを買って、達成感とともにラーメンをいただきました」と振り返った。

そんな渾身の１冊を「１００点満点をつけたい」と自己採点。今後は「もっと様々なお仕事にチャレンジしたい」と語り「筋トレを続けているので筋肉を活かしたお仕事もできたら嬉しい。『今日も元気に行ってらっしゃい』というような朝のコーナーもやらせていただけたら。お芝居は今までしたことがないんですけど、とっても興味がある」と意欲を見せた。

また、スポーツ好きを活かしてゴルフ番組にも出演している林は「最近は、いとこともゴルフ場に行ったり、打ちっぱなしも行ったりしてます。ラウンドも月２回」と告白。「（スコアを）１３０後半だったんですけど、１１２まで縮められた。１１０を切るところが目標」と宣言した。