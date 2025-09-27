◇阪神大学野球秋季リーグ第4節1回戦 関西国際大 4―3 大阪体育大（2025年9月27日 大阪シティ信用金庫スタジアム）

関西国際大がカード初戦を制して今季3勝目を挙げた。

1回表1死一、三塁で4番・平田圭吾（2年＝中京）が左翼越え3ランを放ち先制した。

「とりあえず外野フライという意識で打席に入りました。（外野を）越えるかなという手応えでしたが、ホームランになるとは…」

天理との開幕戦以来のリーグ戦2号。高校時代は「ホームランは12、13本ぐらいでした」と、決して長距離ヒッターではないものの、練習で振り込んだ成果が出てきたようだ。身長1メートル68、体重70キロと小柄な部類に入るだけに「長打というよりも間を抜いてランナーを還すことを心がけています」という。

試合は4―2で迎えた9回裏、3番手の村山勇太（3年＝京都外大西）が4四死球を与えて1点差に迫られたが、最後の打者を左飛に抑えて逃げ切った。

鈴木英之監督は「うちの打線は平田が頼り。彼の前にどうやってランナーを出すかを考えている」と、期待通りの働きに表情をほころばせていた。