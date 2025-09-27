56歳・かとうれいこ、“美ボディ”全開水着ショット「美しいの一言」「素晴らしい」「ドキドキ」
「クラリオンガール」出身のタレント・かとうれいこ（56）が27日、自身のインスタグラムを更新。27年ぶりに発売する最新写真集『AROUND』（講談社）のオフショットを公開した。
【写真】「美しいの一言」“美ボディ”全開水着ショットを披露したかとうれいこ
かとうは「写真集『AROUND』発売まであと7日 」と告知し、3枚の写真をアップ。美脚際立つ黄色い水着姿で、プールサイドに佇む様子や、プールに入る姿が収められている。
ファンからは「目茶苦茶素敵です」「素晴らしい！」「美しいの一言」「変わらずおきれいで」「スタイル抜群ドキドキ」「ほんまにスタイル維持されてて凄いです」などの声が寄せられている。
かとうは、1969年2月19日生まれ、埼玉県出身。身長164センチ。1988年にグラビアデビューし、第16代クラリオンガールやアサヒビールイメージガールに選出。ポスターは通常の5万枚以上も増刷するという人気っぷりでグラビア界を代表する存在になった。2001年の結婚を機に芸能活動をセーブするが、12年に11年ぶりに復帰。以降、テレビや雑誌など幅広く出演し、タレント・俳優として活動中。
