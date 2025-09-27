◇ナ・リーグ ドジャース―マリナーズ（2025年9月26日 シアトル）

ドジャースのムーキー・ベッツ内野手（32）が26日（日本時間27日）、敵地でのマリナーズ戦で地元局のインタビューに応じ、1カ月前からギターに夢中であることを告白。来季のオフシーズンにライブパフォーマンスをすることを初めて明かした。

この日は地元局「スポーツネットLA」が試合を中継。試合中リポーターのキルステン・ワトソンさんがベッツへインタビューを行った。

前日25日（同26日）にチームがナ・リーグ西地区4連覇を決めたため、先発メンバーから外れていると状況を説明。「ここに来て、（同じく先発から外れている）フレディ（フリーマン）と私で5分ほど一緒に練習して、その後はずっとブラブラ。少し昼寝もしました。正直、何もすることがありませんでした」と出番がなく“手持ち無沙汰”な様子を明かし笑いを誘った。

そこで「中にギターがあったので。しばらくギターを弾いていました」と告白。実は1カ月ほど前からスタートし現在は数曲弾けるようになったという。「どこかでちょっとしたライブパフォーマンスができるようになりたい」と願望を語った。

「今年のオフシーズンではなく、次のオフシーズンにライブパフォーマンスをします。ここで初めて言いました」と来オフライブを開催すると宣言。「毎日、30分、45分、時には数時間やっています。ここに来る飛行機の中でもずっと弾いていました。2時間半くらいだったので。完全にハマっています」ととりこになっているようだ。

バンドを結成するとしたらボーカルには、ジャック・ドライヤー投手を指名。「彼は歌えますし、間違いなく」とコメント。ドラムはチームで一番リズム感があると思います」とフリーマンを指名した。