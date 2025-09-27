歌手・タレントの中川翔子さんが自身のインスタグラムで、産休中に仕上げた作品について投稿しています。

【写真を見る】【 中川翔子 】産休中の絵作業「特殊詐欺防止イラスト」地元・中野の商店街に登場 母・桂子さん宛の詐欺電話に「許さんぞ」





翔子さんは、楳図かずおさんの怪奇マンガを彷彿とさせる自画像と愛猫が「あなたは容疑者だ」という偽電話を聞いて叫ぶ表情を描き、その下に女性警察官が敬礼しながら「それは詐欺です！！注意しましょう」と呼びかけている、２コママンガの形をとった分かりやすい注意喚起のイラストを投稿。









ついで翔子さんが投稿した写真は、中野サンモールの巨大なアーケードに、そのイラストがタペストリーとなって吊され、商店街をゆく大勢の方々の頭上から詐欺防止を呼びかける様子となっています。









翔子さんは「中野生まれ中野育ちな私に超光栄な！」「中野署からの依頼で、特殊詐欺防止イラストを描きました」「今日から中野駅前サンモールに飾られています」と、自身の才能で社会に貢献できた喜びを表現。さらに「ちなみにガチで桂子さんに詐欺電話きのうきたらしい、許さんぞ」と、母を狙った詐欺電話への怒りを伝えています。









【担当：芸能情報ステーション】