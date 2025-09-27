札幌vs仙台 スタメン発表
[9.27 J2第31節](プレド)
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 51 高木駿
DF 2 高尾瑠
DF 15 家泉怜依
DF 50 浦上仁騎
MF 3 パク・ミンギュ
MF 6 高嶺朋樹
MF 7 スパチョーク
MF 11 青木亮太
MF 31 木戸柊摩
MF 33 近藤友喜
FW 71 白井陽斗
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 4 中村桐耶
DF 25 大崎玲央
MF 10 宮澤裕樹
MF 14 田中克幸
MF 30 田中宏武
MF 35 原康介
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
FW 90 マリオ・セルジオ
監督
柴田慎吾
[ベガルタ仙台]
先発
GK 1 堀田大暉
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
MF 32 山内日向汰
FW 11 郷家友太
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 21 梅田陸空
DF 2 高田椋汰
DF 39 石尾陸登
DF 42 石井隼太
MF 4 湯谷杏吏
MF 17 工藤蒼生
FW 9 エロン
FW 40 安野匠
FW 48 中田有祐
監督
森山佳郎
※14:00開始
主審:吉田哲朗
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 51 高木駿
DF 2 高尾瑠
DF 15 家泉怜依
DF 50 浦上仁騎
MF 3 パク・ミンギュ
MF 6 高嶺朋樹
MF 7 スパチョーク
MF 11 青木亮太
MF 31 木戸柊摩
MF 33 近藤友喜
FW 71 白井陽斗
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 4 中村桐耶
DF 25 大崎玲央
MF 10 宮澤裕樹
MF 14 田中克幸
MF 35 原康介
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
FW 90 マリオ・セルジオ
監督
柴田慎吾
[ベガルタ仙台]
先発
GK 1 堀田大暉
DF 3 奥山政幸
DF 5 菅田真啓
DF 25 真瀬拓海
DF 44 井上詩音
MF 6 松井蓮之
MF 10 鎌田大夢
MF 14 相良竜之介
MF 32 山内日向汰
FW 11 郷家友太
FW 99 宮崎鴻
控え
GK 21 梅田陸空
DF 2 高田椋汰
DF 39 石尾陸登
DF 42 石井隼太
MF 4 湯谷杏吏
MF 17 工藤蒼生
FW 9 エロン
FW 40 安野匠
FW 48 中田有祐
監督
森山佳郎