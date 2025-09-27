[9.27 J2第31節](プレド)

※14:00開始

主審:吉田哲朗

<出場メンバー>

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 51 高木駿

DF 2 高尾瑠

DF 15 家泉怜依

DF 50 浦上仁騎

MF 3 パク・ミンギュ

MF 6 高嶺朋樹

MF 7 スパチョーク

MF 11 青木亮太

MF 31 木戸柊摩

MF 33 近藤友喜

FW 71 白井陽斗

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 4 中村桐耶

DF 25 大崎玲央

MF 10 宮澤裕樹

MF 14 田中克幸

MF 30 田中宏武

MF 35 原康介

FW 20 アマドゥ・バカヨコ

FW 90 マリオ・セルジオ

監督

柴田慎吾

[ベガルタ仙台]

先発

GK 1 堀田大暉

DF 3 奥山政幸

DF 5 菅田真啓

DF 25 真瀬拓海

DF 44 井上詩音

MF 6 松井蓮之

MF 10 鎌田大夢

MF 14 相良竜之介

MF 32 山内日向汰

FW 11 郷家友太

FW 99 宮崎鴻

控え

GK 21 梅田陸空

DF 2 高田椋汰

DF 39 石尾陸登

DF 42 石井隼太

MF 4 湯谷杏吏

MF 17 工藤蒼生

FW 9 エロン

FW 40 安野匠

FW 48 中田有祐

監督

森山佳郎