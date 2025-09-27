◇ナ・リーグ マリナーズ―ドジャース（2025年9月26日 シアトル）

ドジャースのカル・ローリー捕手（28）が26日（日本時間27日）、本拠でのドジャース戦に「2番・捕手」で先発出場。第5打席でこの日2本目の安打を放ったが、2試合ぶりの一発となる61号は生まれず。これで2022年にア・リーグ最多62本塁打を放ったヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（33）の記録に残り2試合であと2本となった。

ローリーは1点を追う9回2死走者なしから左翼線へ二塁打。ドジャースベンチは申告敬遠と死球で満塁の好機を演出した。しかし、最後はスアレスが空振り三振に倒れて追いつけなかった。

マリナーズは連勝が7でストップ。ア・リーグ最高勝率のブルージェイズとヤンキースがいずれも勝利したため、ア・リーグ第1シードでのポストシーズン進出はならなかった。

今カードは、今季球団新記録の60本塁打を放ち、ヤンキース・ジャッジが2022年に樹立したア・リーグ記録の62本塁打を狙うマリナーズのローリーと3年連続本塁打をかけてフィリーズ・シュワバーと争う大谷のスラッガー対決にも注目が集まっている。