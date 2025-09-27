タレント長嶋一茂（59）が26日放送の日本テレビ系「行列のできる相談所」に出演。一茂の自宅に「バカ息子」と落書きされた過去の騒動について語った。

番組では一茂が「バカ息子」と書かれた一連の流れを再現VTRで紹介した。VTR内でものまね芸人演じる一茂が、犯人を明石家さんまだと推測する場面も盛り込まれた。「さんまさんだ。俺にバカ息子なんて言うのはさんまさんくらいだろう。きっと新築祝いに書いてくれたんだ」と納得するシーンが再現された。

さんまは「『バカ息子』って書いたのは俺だと思うのは本当なんですよ。というのは俺しか『バカ息子』って呼んでなかった。これは本当は甲子園（球場）のヤジなの。阪神ファンのヤジが『バカ息子ー！』っていう」と“バカ息子”と呼んだ経緯を明かした。

さんまは「『からくりTV』出たときに『お前阪神ファンからバカ息子言われてたな』ってツッコんでたんですよ。なのに『バカ息子』って書かれてたから犯人は…」と話すと、一茂は「さんまさんしかいない」と笑った。

一茂は「今でもさんまさんだと思ってる。申し訳ない」と笑っていた。

14年、都内の一茂宅に「バカ息子」などと落書きされたという事件が一部週刊誌で報じられた。