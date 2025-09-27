◇MLB ドジャース3−2マリナーズ(日本時間27日、T-モバイル・パーク)

ドジャースは接戦でマリナーズに勝利。佐々木朗希投手が2度目のリリーフ登板で1回無失点に抑えました。

前日に地区優勝を決めたドジャースは、大谷翔平選手が1番指名打者で出場。ムーキー・ベッツ選手やフレディ・フリーマン選手、マックス・マンシー選手ら主力をスタメンから外しました。

初回、先発のエメ・シーハン投手は先頭打者に内野安打を浴びると、バッテリーエラーで得点圏へ。今季60本塁打を放っている2番カル・ローリー選手は三振に仕留めますが、フリオ・ロドリゲス選手の痛烈なライナーにレフトのマイケル・コンフォート選手がグラブをはじき、失策で失点。さらにシーハン投手のけん制悪送球で1アウト3塁としますが、ここは連続三振で1点のみで切り抜けました。

打線は3回、先頭打者が内野安打で出塁すると、8番のキケ・ヘルナンデス選手が10号2ランを放ち、逆転に成功。さらに1アウトから打席に立った大谷選手は四球を選ぶと、今季20盗塁をマークしますが、後続が倒れて得点にはつながりません。

6回には2番手のエドゥアルド・バザルド投手を攻め好機を作ると、ダルトン・ラッシング選手のタイムリーで追加点。3点目を奪いました。

ドジャースは2回から継投。リリーフ陣がスコアボードに「0」を並べていく中、2点リードの7回は、25日に4か月ぶりのメジャー復帰となった佐々木投手が2試合連続リリーフ登板へ。最速100.1マイル(約161.0キロ)を記録するなど、1回無失点2奪三振。2アウト2塁からは、ローリー選手を3球連続スプリットで3球三振に抑えました。

8回はブレーク・トライネン投手が先頭打者の四球をきっかけに2安打を浴び、1点差へ。9回はタナー・スコット投手が2アウト満塁のピンチをしのぎ、終盤はヒヤヒヤの展開も1点差で守り切りました。

佐々木投手は1回12球を投げ、1安打、2奪三振、無失点。2試合連続リリーフで無失点を記録しています。また大谷選手は3打数0安打1四球も3年連続、4度目の20盗塁を記録。今季54本塁打を放っている大谷選手は、昨季(54本塁打、59盗塁)に続く2年連続の『50HR＆20盗塁』を達成しています。