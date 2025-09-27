元日本テレビ政治部記者で政治ジャーナリストの青山和弘氏（57）が27日放送のABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。自民党総裁選（10月4日投開票）に出馬している小泉進次郎農相（44）の陣営による「ステルスマーケティング（ステマ）」問題について私見を述べた。

この問題は25日発売の「週刊文春」の報道で明るみに出た。小泉氏陣営で「総務・広報班」班長を務める、牧島かれん元デジタル相の事務所が、小泉氏を過度に称賛する“やらせコメント”を「総裁まちがいなし」「あの石破さんを説得できたのスゴい」「ビジネスエセ保守に負けるな」などの具体的な書き込みを例示しながら指示していたと報じられた。

牧島氏は総務・広報班長を辞任。小泉氏は、「参考例の中に一部行き過ぎた表現があった。私自身は知らなかったこととはいえ、総裁選がかかわることで、申し訳なく思う」としながら、「再発防止を徹底し、引き続き緊張感をもって総裁選に臨んでいく」と述べている。

青山氏は、「小泉さんは、今回は自分の持論とか改革姿勢を封印して、極めて穏健に慎重にということでずっとやってきました。それで失望した人もいると思うし、党内の多数を取るというやり方をやってきた。失点しないようにやってきたのに、身内からこうした問題が突然出てきてしまった」と話す。

牧島氏が班長を辞任したことに「そんなの当たり前で、ニコニコ動画にコメントを書いたからって、総裁選の流れは、ほとんど関係ないと思うのに、これが出てきてしまったことで、総裁選の流れっていうのが変わるきっかけを与えてしまった可能性がある。これぐらい大きな問題だと思います」との見方を示した。

続けて「ただ、自民党議員は意外と感性が鈍い人も多くて、『あんまり関係ないんじゃないか』って言う人がいるんですが、私はこの問題を甘く見たらとんでもないことになるという風に思いますよ」と指摘した。

今回の問題が、党の内規規律違反ではないかとの指摘には「解釈の仕方なんで。これが本当に選挙に影響を与えるようなものか、何か真実を曲げるようなものかっていうと、そこは解釈次第というところがある」としつつ、「間違いなく言えるのは、イメージはすごい悪い。しかも牧島さんは元デジタル大臣なんですね。デジタルリテラシーに一番神経を使わなきゃいけない人が、事務所がやったことと言ってるとはいえ、このようなことをするというのは、ものすごく罪が大きいという風には思いますね」とも述べた。

さらに、「特にトップランナーと言われている小泉陣営が、こうした…ご本人は知らなかったっておっしゃっていますけれども。それではちょっと済まないような状況になりかねない。解党的出直し、自民党の再生って言ってやっている総裁選なのに、このようなことになってしまって、総裁選をやったことそのものがマイナスだったんじゃないかっていうことにもなりかねないような事態」と重大性を強調していた。