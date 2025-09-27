村竹ラシッド、鵜澤飛羽も参加

国立競技場で行われた陸上の世界選手権東京大会は、9日間の熱戦を終えて21日に幕を閉じた。世界の超人たちが躍動した夢舞台。芸能界の超大物が、奮闘した日本選手を中華料理でねぎらい、ファンからは驚きの声が上がっている。

女子やり投げの北口榛花、男子110メートル障害の村竹ラシッド、男子200メートル＆4×100メートルリレーの鵜澤飛羽が笑みを浮かべている。ともに写真に納まっているのは芸能界の超大物だった。

タレントの木梨憲武は26日、自身のインスタグラムを更新。「世界陸上代表チームのみなさん、おつかれ様でした会！！感動だらけ、ありがとネ！！きたぐっちゃん、村竹ラシッド、鵜澤飛羽！」とし、中華料理で慰労する写真を投稿すると、意外な組み合わせに驚くファンが続出した。

「なんすか！このメンバー！」

「憲さんとどういう繋がりで」

「みなさんのはじける笑顔で元気になります 感動をありがとうございました！！」

「ノリさんの人脈が凄い」

「ノリさん本当に優しいな。愛に溢れている」

「この雰囲気を作れるのがノリさんの凄さですよね〜」

「豪華な世陸メンバーが キター」

予選落ちに終わって号泣した北口も、弾ける笑顔で中華を堪能。「北口選手の笑顔が見られて嬉しい」「さすがノリさん 北口さんの笑顔を引き出してくれてありがとう」とのコメントも寄せられていた。



