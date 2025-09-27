ÉÔ°Â¤«¤é°ìÊÑ¡¡º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢¹ßÈÄ¸å¤ÎÉ½¾ð¤¬¡ÖÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡×¡¡60È¯ÃË¤ò3µå»°¿¶
Å¨ÃÏ¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥ºÀï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï26Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£º´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬7²ó¡¢5ÈÖ¼ê¤ÇÅÐÈÄ¡£º£µ¨60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥«¥ë¡¦¥í¡¼¥ê¡¼Êá¼ê¤ò3µå»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤ë¤Ê¤É¹¥Åê¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤¬2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡3-1¤È2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î7²ó¤Ë5ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¡£¥¯¥í¥Õ¥©¡¼¥É¤ò»°¥´¥í¡¢¥ä¥ó¥°¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¸å¡¢¥¢¥í¥¶¥ì¡¼¥Ê¤Ë¤Ïº¸±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬º£µ¨60ËÜÎÝÂÇ¤Î¥í¡¼¥ê¡¼¤À¡£¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤ò3¤ÄÂ³¤±¤Æ¸«»ö¤Ë3µå»°¿¶¡£ÉÔ°Â¤½¤¦¤ÊÉ½¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇ¼Ô¤ÈÂÐÖµ¤¹¤ë»Ñ¤Ë¡¢X¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤ÏÉÔÂàÅ¾¤Î·è°Õ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¤¤¤¤´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×
¡ÖÏ¯´õ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¤¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤â¤ó¤Ê¡¼¡¼¡¡¥Ê¥¤¥¹¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡ª¡ª¡×
¡ÖÏ¯´õÀï¤¦´é¤·¤Æ¤ë¤Ê¡×
¡ÖÏ¯´õ¤ÏÂº·É¤¹¤ë¿Í¤ÎÍó¤Ë¥¤¥Á¥í¡¼¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¿¤«¤éÇ®¤¤¤Ê¡£¡¡¼ã¤¤º¢¤Î´é»÷¤Æ¤ë¤·¡×
¡¡º´¡¹ÌÚ¤Ï±¦¸ª¤Î¥¤¥ó¥Ô¥ó¥¸¥á¥ó¥È¾É¸õ·²¤Ë¤è¤ê5·î¤«¤éÉé½ý¼Ô¥ê¥¹¥È¡ÊIL¡ËÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼ÂÀïÉüµ¢¸å¤Ï3A¤Ç¹¥Åê¡£24Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤·¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç1²óÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤È¹¥Åê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë