敵地マリナーズ戦

米大リーグ、ドジャースは26日（日本時間27日）、敵地でマリナーズと対戦した。佐々木朗希投手が7回、5番手で登板。今季60本塁打のカル・ローリー捕手を3球三振に仕留めるなど好投した。

佐々木が2度目となるリリーフのマウンドに上がった。

3-1と2点リードの7回に5番手として登板。クロフォードを三ゴロ、ヤングを空振り三振に仕留めた後、アロザレーナには左越え二塁打を許した。

ここで迎えたのが今季60本塁打のローリーだ。スプリットを3つ続けて見事に3球三振。1回1安打2奪三振の好投にXも沸いた。

「朗希が本塁打王を空振り三振に」

「ブルペンの救世主になってて泣ける」

「ポストシーズン大魔神佐々木朗希あるで」

「朗希ローリー抑えたのグッジョブ」

「凄すぎる佐々木朗希！！！」

佐々木は右肩のインピンジメント症候群により5月から負傷者リスト（IL）入りしていたが、実戦復帰後は3Aで好投。24日（日本時間25日）の敵地ダイヤモンドバックス戦でメジャー復帰し、リリーフで1回無安打無失点と好投していた。



（THE ANSWER編集部）