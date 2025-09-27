◆米大リーグ マリナーズ２―３ドジャース（２６日、米ワシントン州シアトル＝Ｔモバイルパーク）

前日２５日（日本時間２６日）に敵地・ダイヤモンドバックス戦で４年連続となる地区優勝を決めたドジャースは、２４年ぶりにア・リーグ西地区優勝を決めているマリナーズに快勝して３連勝となった。「１番・指名打者」でフル出場した大谷翔平投手（３１）は４打数１安打で５５号は出ず。佐々木朗希投手（２３）は２点リードの７回に５番手で登板し、１回１安打無失点の好投を見せた。

優勝決定翌日とあって休養のためにベッツ、フリーマン、エドマンら一部の主力選手がスタメンを外れたドジャース。そんな中スタメン出場した大谷は、初回先頭の１打席目に空振り三振を喫したが、１点をリードした３回１死走者なしの２打席目に四球を選んで３０試合連続出塁とした。さらに二盗を決めて今季２０個目の盗塁。昨季の「５４―５９」に続いて「５４―２０」となって２年連続で「５０―２０」（５０本塁打＆２０盗塁）を達成した。２度目の「５０―２０」は史上初の快挙となった。３、４打席目は２打席連続で中飛に倒れた。

初回に先発シーハンが１点を失ったが、３回にＥ・ヘルナンデスの１０号２ランで逆転、６回にはラッシングの右前適時打で１点を追加した。そして３点リードの７回には朗希が５番手で登板。クロフォードを三ゴロ、ヤングを空振り三振で簡単に２アウトを奪うと、２３年ＷＢＣ準決勝のメキシコ戦でも対戦した経験もあるアロザレーナに左翼フェンス直撃の二塁打を浴びたが、今季６０本塁打を放っているローリーから空振り三振を奪って無失点で切り抜けた。最速は１００・１マイル（約１６１・１キロ）で、１２球を投げて１１球がストライクと制球も安定していた。

２点リードの８回には６番手でトライネンが登板。四球などで２死一、二塁のピンチを迎えると、カンゾーンに右前適時打を許して１点差に迫られた。それでも２死二、三塁でクロフォードを遊直に打ち取ってリードを守ると、９回はスコットが２死満塁を抑えて逃げ切った。ドジャースのレギュラーシーズンは残り２試合となった。３０日（同１０月１日）からはワイルとカードシリーズでポストシーズンが開幕する。