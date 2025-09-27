櫻坂46の四期生による新曲「Alter ego」(オルターイゴ)のミュージックビデオが公開された。

監督は「僕は僕を好きになれない」、「Nothing special」、そして12thシングル表題曲「Make or Break」を手掛けたG2 Yuki Tsujimoto氏が務めた。また、公開されたMVから今作のセンターを務めるのが山川宇衣であることも解禁となった。

清純な白を基調とした衣装を身にまといながら、かわいらしく、時に力強く踊る姿は、前作「死んだふり」とは一味違った彼女たちの魅力を表現している。

櫻坂46四期生は本楽曲をひっさげ、11月には乃木坂46・六期生、日向坂46・五期生とともに＜新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za＞に臨む。

■「Alter ego」 2025年9月26日(金)0時より配信スタート

https://sakurazaka46.lnk.to/Alterego

■13thシングル「Unhappy birthday構文」 2025年10月29日（水）発売

CD予約：https://sakurazaka46.lnk.to/20251029_13thSingle_PKG ◆Blu-ray付き

初回仕様限定盤 TYPE-A / SRCL-13430〜13431 / ￥2,000（税込）

初回仕様限定盤 TYPE-B / SRCL-13432〜13433 / ￥2,000（税込）

初回仕様限定盤 TYPE-C / SRCL-13434〜13435 / ￥2,000（税込）

初回仕様限定盤 TYPE-D / SRCL-13436〜13437 / ￥2,000（税込） ◆初回仕様限定盤・封入特典

応募特典シリアルナンバー封入

メンバー生写真（各TYPE別より1枚ランダム封入） ◆通常盤 / CDのみ

CD only / SRCL-13438 / ￥1,200（税込）

■ライブ情報 ＜バズリズムLIVE＞

2025年11月2日(日) 横浜アリーナ ＜新参者二〇二五 LIVE at THEATER MIRANO-Za＞ ※四期生のみの出演

11月14日(金) 18:30

11月20日(木) 18:30

11月22日(土) 13:30 / 18:00

11月23日(日) 13:30 / 18:00

11月27日(木) 18:30

11月28日(金) 18:30

11月29日(土) 13:30 / 18:00 ＜Anime Festival Asia Singapore 2025＞

2025年11月28日(金) Suntec Singapore Convention & Exhibition Centere ＜LAWSON 50th Anniversary presents Special LIVE 〜 櫻坂46 / 日向坂46 〜＞

2026年1月25日(日) Kアリーナ横浜