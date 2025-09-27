クリープハイプ、映画『ミーツ・ザ・ワールド』主題歌に新曲「だからなんだって話」を書き下ろし
クリープハイプが、10月15日(水)に新曲「だからなんだって話」を配信リリースする。
本楽曲は、芥川賞作家・金原ひとみが歌舞伎町を舞台に描き、第35回柴田錬三郎賞を受賞した同名小説を、クリープハイプの盟友でもある松居大悟が監督を務め、主演に杉咲花を迎えて映画化された『ミーツ・ザ・ワールド』の主題歌として、書き下ろされた。
「主題歌という考え方ではなく、映画の最後に流れる音楽として相応しいものを」という映画側からのリクエストにバンドが応え、まさに映画の一部分となるような楽曲に仕上がっている。映画『ミーツ・ザ・ワールド』は10月24日(金)に全国公開される。
また、9月29日(月)放送のFM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』で、配信に先駆けてフル尺の音源が初オンエアされることが決定した。番組内では尾崎世界観からのコメントも予定されている。
配信シングル「だからなんだって話」
2025年10月15日(水) 配信スタート
FM802『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!』
毎週月-木 21:00〜放送
https://funky802.com/rockkids/
DJ：落合健太郎
映画『ミーツ・ザ・ワールド』
公開日：2025年10月24日(金)
＜キャスト＞
杉咲花
南琴奈 板垣李光人
くるま(令和ロマン) 加藤千尋 和田光沙 安藤裕子 中山祐一朗 佐藤寛太
渋川清彦 筒井真理子 / 蒼井優
(劇中アニメ「ミート・イズ・マイン」) 村瀬歩 坂田将吾 阿座上洋平 田丸篤志
監督：松居大悟
原作：金原ひとみ『ミーツ・ザ・ワールド』（集英社文庫 刊）
脚本：國吉咲貴 松居大悟
音楽：クリープハイプ
主題歌：クリープハイプ「だからなんだって話」（ユニバーサルシグマ）
公式 HP：https://mtwmovie.com/
公式 X／Instagram／TikTok：@mtwmovie
映像作品『クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」』
2025年11月16日（日）発売
予約サイト：https://creephyp.lnk.to/15th_Anniversary_Live_November_16_2024
・品番：
Blu-ray：UMXK-1137
DVD：UMBK-1353
・価格：
Blu-ray：￥7,700（税込）/ ￥7,000（税抜）
DVD：￥6,600（税込）/ ￥6,000（税抜）
・仕様：
Blu-ray：三方背ケース / 2 Blu-ray＋フォトブックレット
DVD：三方背ケース / 2DVD＋フォトブックレット
・収録内容（Blu-ray / DVD共通）
DISC 1：クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」
1：HE IS MINE
2：火まつり
3：NE-TAXI
4：生レバ
5：イト
6：栞
7：陽
8：一生のお願い
9：左耳
10：リバーシブルー
11：オレンジ
12：月の逆襲
13：憂、燦々
14：四季
15：目覚まし時計
16：しらす
17：ナイトオンザプラネット
18：キケンナアソビ
19：週刊誌
20：蜂蜜と風呂場
21：天の声
22：愛の標識
23：明日はどっちだ
24：風にふかれて
アンコール
25：おやすみ泣き声、さよなら歌姫
DISC 2：クリープハイプ 現メンバー15周年記念公演「2024年11月16日」＠Kアリーナ横浜 ドキュメンタリー映像
ライブ情報
9月27日(土) ＜JA共済 presents RADIO BERRY ベリテンライブ2025 Special＞＠栃木県井頭公園運動広場
10月5日(日) ＜PIA MUSIC COMPLEX 2025＞＠ぴあアリーナMM
10月17日(金)〜19日(日) ＜2025 浪人祭 Vagabond Festival＞＠台湾・台南安平觀夕平台旁大草皮
11月2日(日) ＜テレビ朝日ドリームフェスティバル2025＞＠幕張メッセ4〜6ホール
11月15日(土) ＜氣志團万博2025＞＠幕張メッセ国際展示場9〜11ホール
11月22日(土) ＜GFEST.2025＞＠Gメッセ群馬
12月14日(日) ＜結びの夢番地2025 supported by みろくの里＞＠広島県立ふくやま産業交流館 ビッグ・ローズ
12月21日(日) MERRY ROCK PARADE 2025＠ポートメッセなごや1〜3号館
12月27日(土) FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025＠インテックス大阪
関連リンク
◆クリープハイプ オフィシャルサイト
◆クリープハイプ オフィシャルYouTubeチャンネル
◆クリープハイプ オフィシャルX
◆クリープハイプ オフィシャルInstagram
◆クリープハイプ オフィシャルTikTok
◆クリープハイプ オフィシャルLINE
◆クリープハイプ オフィシャルFacebook