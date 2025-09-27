渡辺美奈代、手作りワンプレートごはん披露「色鮮やかで美しい」「食欲そそる」の声
【モデルプレス＝2025/09/27】歌手でタレントの渡辺美奈代が26日、自身のInstagramを更新。手作りのワンプレートごはんを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】渡辺美奈代、お店レベルのワンプレートごはん
渡辺は「ワンプレートごはん」と題し、手作りのロコモコの写真を公開。「洗い物が少ない」とワンプレートのメリットを挙げ、「家族で順番に夜ごはん」と明かした。ロコモコは、ハンバーグの上に目玉焼きがのり、トマトやブロッコリーが添えられた色鮮やかな一品となっている。
この投稿に、ファンからは「色鮮やかで美しい」「食欲そそる」「お店みたい」「料理上手で尊敬」「盛り付けも綺麗」「家族思いで素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】渡辺美奈代、お店レベルのワンプレートごはん
◆渡辺美奈代、手作りのロコモコを公開
渡辺は「ワンプレートごはん」と題し、手作りのロコモコの写真を公開。「洗い物が少ない」とワンプレートのメリットを挙げ、「家族で順番に夜ごはん」と明かした。ロコモコは、ハンバーグの上に目玉焼きがのり、トマトやブロッコリーが添えられた色鮮やかな一品となっている。
この投稿に、ファンからは「色鮮やかで美しい」「食欲そそる」「お店みたい」「料理上手で尊敬」「盛り付けも綺麗」「家族思いで素敵」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】