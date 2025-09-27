優しさ溢れる町田啓太に賞賛の嵐「全てがモテ男すぎる」「こんなにナチュラルに優しいの！？」
俳優の町田啓太（35歳）が、9月26日に公開された、佐藤健の公式YouTubeチャンネルの動画に出演。Netflixドラマ「グラスハート」で共演した宮崎優が料理に苦戦している時、優しく接する態度に、賞賛の声が寄せられている。
ドラマ「グラスハート」に出演していたのにオールカットされ、声のみの出演となった千鳥・ノブに詫びるため、佐藤健を始め、志尊淳、宮崎優、町田啓太という劇中のバンド「TENBLANK」のメンバーがそれぞれ手料理を作ることに。
料理に不慣れで、母親から教わってきたレシピを不安げに作る宮崎に対して、前回から町田は優しく接していたが、今回、宮崎が「（母に）聞いてた話と違うんですけど……」と動揺すると、「どうした、どうした、どうした」と優しいトーンで対応。町田は「もうちょい油足そうか」「もしかしたらだけど、水ちょっと入れてバッて（火を入れて）やったらもうちょい良くなる可能性はある」と宮崎をフォローする。
さらに町田は志尊の手際を褒めたり、ノブのエピソードトークに良いリアクションを見せるなどその場にいる全員の雰囲気を良くしながら自分の担当する料理もこなし、佐藤から「シェフがいた」と賞賛された。
動画のコメント欄では町田について「相手を思いやった言い方で優しくて素敵」「全てがモテ男すぎる」「顔もかっこいいのに日常こんなにナチュラルに優しいの！？！？」と賞賛の声が並んでいる。
