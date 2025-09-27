ダイソーのこれ便利すぎ！「アレを付けるだけでミニバッグに変身！」嬉しい機能付きの優秀ポーチ

ダイソーで見つけたバッグチャームポーチが、想像以上に便利で買って大正解でした！普通のクリアポーチかと思いきや、中にポケットが付いていて、アクスタなどを美しく飾れちゃう♡程よいマチで収納しやすく、推し活も捗ります。さらにDカン付きなので、手持ちのストラップなどを付ければミニバッグとしても使えますよ！

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：Dカンフック付PVCバッグチャームポーチ（ピンク、ブルー）

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

使い手目線の嬉しい機能付き♡ダイソーの『Dカンフック付PVCバッグチャームポーチ』

今回ご紹介するのは、ダイソーで見つけた『Dカンフック付PVCバッグチャームポーチ（ピンク、ブルー）』という商品。

バッグに取り付けて小物を見せながら持ち運べる、バッグチャームポーチです。

価格は220円（税込）。筆者が購入した店舗では、推し活グッズ売り場に陳列されていました。

小さなマスコットやぬいぐるみなどを入れるのに、ちょうどいいサイズ感です。

あまり大きなものは入りませんが、程よくマチがあるので立体的なアイテムも難なく入ります。

中にはポケットが付いているのも嬉しいポイント！

アクスタや缶バッジなどを、しっかり固定しながら美しく飾ることができます。

Dカン付きだからミニバッグとしても使えて便利！

前面にはDカンが付いているため、チャームやキーホルダーなどを取り付けられます！

また、両サイドにもDカンが付いているのもGOOD◎

手持ちのストラップやチェーンなどを通して、ミニバッグにすることもできます。

付属のストラップをバッグの持ち手に通すことで、バッグチャームとして使えます。

推し活ポーチとして使うのも良し、カプセルトイを入れてガチャ詰めポーチにしても良し、ハンカチやティッシュなどの持ち運びに使うのも良し…いろいろな使い方ができて便利ですよ！

今回は、ダイソーの『Dカンフック付PVCバッグチャームポーチ（ピンク、ブルー）』をご紹介しました。

デザインはシンプルですが、嬉しい機能がプラスされた使い手目線のアイテムでした！気になる方は、ダイソーでぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。