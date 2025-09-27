リュック派は【ダイソー】のコレ使ってみて…すっごい楽だから！欲しいモノがすぐ出せるケース

大事な書類をクリアファイルに入れて持ち運んだら、折れてしまった…。なんてことありませんか？そんなお悩みを解決してくれるのが、ダイソーの『メッシュケース』。軽量なメッシュ素材で、サッと引きだせるループ付き。さらに、しっかりとした作りのおかげで嬉しいメリットもありました！

商品情報

商品名：メッシュケース（内ポケット付、ブラック）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：35cm×24.5cm×3.5cm

販売ショップ：ダイソー

キレイをキープしたい書類の収納に！『メッシュケース（内ポケット付、ブラック）』

ダイソーの文具コーナー付近で、便利そうな収納ケースを見つけました。『メッシュケース（内ポケット付、ブラック）』という商品です。見た目はシンプルなデザインですが、実際に使ってみるとコレがかなり便利なアイテムだったんです！

内側にはポケットが付いていて、書類や小物類を収納できます。重いものを入れるのはNGですが、書類などを整理してしまっておくのにぴったりです！

ファスナーはL字に大きく開くため出し入れがスムーズ。

実際に触ってみると、ジップ周りの部分が硬いのが特徴的。形がしっかりしていて、中に入れたモノを守ってくれます。書類、カタログ、雑誌類をまとめるのにおすすめです。

外側にもポケットが1つついています。

こういった書類用の収納ケースって、プラスチックやビニールなど、色々な素材でできている商品を見かけますが、本品はメッシュ素材でできているのもポイント。うっすらと中身が透けて、中に何を入れたか外側からもパッと分かる上に、ケース本体がとっても軽量なんです。

サッと取り出しやすいループ付き♡しっかりとした作りでリュックの使い心地もUP

『メッシュケース（内ポケット付、ブラック）』には、嬉しい工夫がもうひとつ。これは、ケースの上部にループがついていること。ケースをリュックに入れた時なども、ループを持って引き出しやすいのが便利◎。ケースごとサッと取り出せるので、リュックの中をゴソゴソ探したりする必要がありません。

さらに、もうひとつ意外な効果も。ケースの作りがしっかりしているので、型崩れを防止するボードのような役割を果たしてくれます。くたっとした柔らかいリュックに入れても形が整うから、リュック自体が持ちやすくなって、使い心地がとっても快適です♪

今回は、書類の整理に便利で、リュックに入れても取り出しやすい『メッシュケース（内ポケット付、ブラック）』をご紹介しました。とくにリュック派の方にオススメしたい、こちらの商品。気になった方は、ぜひダイソーでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。