お笑いコンビ「ハイヒール」モモコ（61）が27日に都内で行われた「ご自愛市2025 ハイヒール・モモコ&北斗晶さんのaround60対談」に出席。プライベートで親交が深い元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）と公の場で26年ぶりに対談を行った。

60代を迎えても衰えない行動力。仕事で大阪や東京、日本各地を駆け回りながら、海外にも足を運び“モモコ5人説”が噂されるほどだ。現在、大阪で開催されている万博にも「バイトいきたかったもん」と告白。「バイト行ったら、タダで入れるなと思ったから、誰か雇ってくれないかなと真剣に思った」と明かし、笑いを誘った。

帯状疱疹（ほうしん）やメニエール病と闘病を経験。“明日があること”が当たり前ではないと悟ったからこそ、忙しい中でも“やりたい”を実現するため努力する。

「今、めっちゃ楽しい！」。3人の子供も自立し、自分の時間とお金にも余裕が生まれた。「子供たちは青春って感じで楽しんでるけど、“あたしの方が楽しいわ！”って。絶対、子供に負けへんぞって思ってるからね。悔しいやん、旦那より楽しめない人生」。闘病しながらも前向きに自分の道を歩み続けてきたモモコは、今後も人生の「楽しさ」を探し続ける。

「お金かからんことでも楽しいことは絶対あるはずやから、何歳でも、子供でも、大好きな人でもいい。“あの人より楽しく生きてやる”と思っていきてほしいな。何でも良いから前へ進む楽しみをひとつ見つけてくれたら」とほほえんだ。