歌手の和田アキ子（75）が27日、ニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。夏に開催されるイベントについて私見を述べた。

今年の夏が暑かったという話題となると、和田は「そんな中さあ、万博も駆け込みなんとかって言ってるけど、なんかこれからって、万博やるって言っても何十年も先だろうけど、なんか催しする時は、日陰をいっぱい作ることと、やっぱり季節を考えた方がいいよね」との私見を述べた。

「今年の猛暑、今やっぱりちょっと涼しくなったから、もうじき閉館するっていうのもあるけど、それで皆さん行ったりされてるけど。やっぱり私ちょっぴりのぞいただけの万博、大屋根リングの中を車で走ったからね、20キロで。それだけやからほかは何も見れてないし」と回顧した。

「いや本当に皆さんが日傘差して座って、で大屋根リングの中にちょっと日陰があったから。ああいうのも考えてやらないと。夏はちょっと…。夏とか真冬ね、考えられた方がいいような気がする」と強調した。

アシスタントのフリーアナウンサー・垣花正が夏の高校野球の試合時間なども話題となっていると続けると「もうだって夕方からやるとか」と和田。「だから改善の余地はいっぱい。なんやかんやそんなことはできないって言いながら変わっていくからね。それじゃあ人間は生きていけないもん」と語り、「変われへんのはどっかの市長だけやで。2人ぐらい」とチクリと話した。