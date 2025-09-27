セリアさん…なんでこのデザインに…？（困惑）まじまじ見ると憎めない！変わったDIYグッズ

シーリングスタンプと言えば、溶かした蝋に押してスタンプが作れるDIYグッズ。セリアで、そのスタンプヘッドに付けて使うハンドルを発見したのですが、驚いたのはその見た目。まさかの宇宙人（！）の形やスタイリッシュな石調など、デザインは様々。もちろん実用性も高いから、手に入れておいて損はありません！

商品情報

商品名：シーリングスタンプ用ハンドル 宇宙人／シーリングスタンプ用ハンドル ストーン風

価格：各110（税込）

サイズ（約）：2.4cm×5.9cm×3cm／5.6cm×直径1.7cm

販売ショップ：セリア

スタンプヘッドに付けて可愛くアレンジできる『シーリングスタンプ用ハンドル』

先日セリアをパトロールしていた時に、ハンドメイドグッズ売り場で思わず二度見してしまったのがこちら。『シーリングスタンプ用ハンドル 宇宙人』と『シーリングスタンプ用ハンドル ストーン風』という商品です。

シーリングスタンプと言えば、溶かした蝋に押してオシャレなスタンプを押せるグッズ。これらは、別売りのスタンプヘッドに取り付けて使うハンドルの部分です。

どちらも、スタンプヘッドは別売りで、一般的な8mmのネジサイズのスタンプヘッドに対応しています。スタンプヘッドはセリアでも充実していますが、今回はダイソーの商品を使用してみました。

ハンドルのネジの部分を回してヘッドにはめこみ、こんな感じで接続完了。サイズ的に問題なく使用できました。

インパクト大なデザイン性と高い実用性を兼ねているのが天才！

それにしても面白いのが、このデザイン！『シーリングスタンプ用ハンドル 宇宙人』は、膝を抱えた宇宙人のようなユニークな形をしています。なぜ、この形にしたのか…？

セリアさんのオリジナリティあふれるデザイン力に脱帽です。ここまで存在感があると、フィギュア代わりに飾るのも面白いかもしれません。

見た目の面白さだけではなく、意外と実用性も高く、全体のサイズが大きめなので握りやすいスタンプでした。写真のようにキレイにスタンプが押せましたよ。

一方『シーリングスタンプ用ハンドル ストーン風』はストーン製のような質感で、アンティークっぽさが好印象。スタイリッシュなデザインがお好きな方にオススメです。

細身でシェイプがかかった形状は、手へのなじみが良いです。全体のサイズ感は小さめなので、道具箱への収まりが良く、コンパクトに収納しておけるのも嬉しいポイントです。

今回は『シーリングスタンプ用ハンドル』をご紹介しました。DIYやハンドメイドを楽しく盛り上げてくれるスタンプグッズ。気になった方は、ぜひセリアでチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年9月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。