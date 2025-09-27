ダンサーの林祐衣（31）が27日、都内で、1st写真集「PALETTE」の発売記念会見を行った。

2023年4月からテーマパークでダンスコーナーを担当し、その笑顔と振り付けがSNSを中心に大きな人気を得た。約2年間活動をした後、テレビやCMなどに出演し活躍の幅を広げている。

写真集発売を受けて「お話をいただいた時から、まさか講談社さんから写真集を発売できるとは思わず、撮影中も実感がなかった。うれしいです」と感慨深そうに話した。

タイトルに込めた思いを聞かれると「パレットの上にさまざまな色が乗っているような、さまざまなカラーの私が詰まった1冊になったと思うので」と魅力を伝えた。

水着での撮影にも挑戦した。緊張はあったというが「筋肉グラビアにしよう」と決意。「食事制限もがんばりました」と胸を張った。1カ月半の「ラーメン断ち」も敢行したといい「帰国後のラーメンは染み渡りました」と笑った。

撮影はグアムで5日間行い「現地の子供たちと関わりながら撮影できて楽しかった」と振り返った。

写真集の自己採点は「100点満点」と自信たっぷりの1冊。「明るく元気なイメージを持っている方が多いと思いますが、大人っぽい自分だったり、さまざまな私の表情が見られる作品ができた」と笑顔を見せた。