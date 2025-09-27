「朝から晩までプール」田村淳、娘たちとナイトプール満喫「身体がふやけています」「素敵なパパ」
元お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんは9月26日、自身のInstagramを更新。娘たちとプールを楽しむ姿を披露しました。
【写真】田村淳＆娘たちのプールショット
また、「時々海に行きますが 基本的にプールにいます♪ 身体がふやけています」と笑い泣きの絵文字と共に、娘たちとの幸せな様子を楽しく報告しました。
ファンからは、「良いですね〜！」「素敵な家族だなって、いつも思いながら見てます」「素敵なパパ 理想のパパですね」「石垣島好きになってくれて有難う御座います」「娘さん達と過ごせる時間を大切にしてるあつしパパさん」「忙しい中こういった時間も作ってファミリー大切にしてて毎回素敵やな〜って見てます」との声が寄せられています。
(文:中村 凪)
「娘さん達と過ごせる時間を大切にしてる」田村さんは「朝から晩までプールにいます」とつづり、4枚の写真を投稿。ホテルのナイトプールを娘たちと満喫する姿です。プールの中で、田村さんがスイカのビーチボールを投げようとしており、娘たちが受け取ろうと両手を高く上げています。
「田村家の夏休みはじまりました」22日には「田村家の夏休みはじまりました 沖縄県に来ています」と、家族で沖縄県を訪れていると明かした田村さん。ファンからは、「いつも楽しそう」「淳さんの笑顔も素敵です」といった声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
