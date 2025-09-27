◇MLB マリナーズ-ドジャース(日本時間27日、T-モバイル・パーク)

ドジャースの佐々木朗希投手がマリナーズ戦でメジャー2度目のリリーフ登板。1イニングを無失点に抑えました。

佐々木投手は今月25日に、5月以来のメジャー復帰を果たすと、1イニングを三者凡退に抑える好投を披露。この日は2点リードの7回に登板します。

先頭打者はスプリットでゴロに打ち取り、サードのキケ・ヘルナンデス選手も好守備で応えます。続く打者には99.7マイル(約160キロ)のストレートで空振り三振。テンポ良く2アウトを奪います。

ところが、1番のランディ・アロザレーナ選手には、100.1マイル(約161キロ)の直球を打たれ、レフトフェンス直撃の二塁打。ピンチを招きア・リーグトップの60本塁打を放っているカル・ローリー選手と対戦となり、「MVPコール」が鳴り響く中、3球連続のスプリットで空振り三振を奪いました。

この日、佐々木投手は1回12球を投げて被安打1、奪三振2、無四球、無失点。最速はアロザレーナ選手に投じた100.1マイル(約161.0キロ)で、球種はストレートとスプリットのみでした。

160キロ超えの速球を交え、2戦連続で無失点に抑えた佐々木投手に対し、SNS上では「ろうき完全に戻ったな」「ローリー相手にあの投球はえぐい」などファンから驚きの声が上がっています。