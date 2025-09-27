元モー娘。生田衣梨奈、美ウエストのぞくコーデで野球観戦「ビジュ最強」「ポニテ可愛すぎる」
【モデルプレス＝2025/09/27】元モーニング娘。の生田衣梨奈が26日、自身のInstagramを更新。美しいウエストを披露し、話題を呼んでいる。
【写真】元モー娘。美ウエストのぞく野球観戦コーデ
生田は「うめぇ〜」と一言つづり、ZOZOマリンスタジアムの前で撮影した写真を公開。黒のショート丈トップスと白のミニスカートを合わせたコーディネートで、引き締まった美しいウエストを披露している。
この投稿に、ファンからは「ビジュ最強」「ポニテ可愛すぎる」「スタイル抜群」「野球観戦楽しそう」「美人さん」「お人形さんみたい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
