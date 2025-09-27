板野友美、白キャミ姿での海辺ショット披露「いつもと雰囲気違う」「かっこいい」の声
【モデルプレス＝2025/09/27】タレントの板野友美が26日、自身のInstagramを更新。海辺での写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】板野友美、キャミトップスで大胆肌見せ
板野は白いキャップと白キャミソールにデニムを合わせたカジュアルコーディネートを披露。海をバックにした写真で、すらりとした美しいスタイルを際立たせた。
この投稿に、ファンからは「美しすぎる」「スタイル抜群」「いつもと雰囲気違う」「かっこいい」「透明感やばい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
