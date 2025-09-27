劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の“盗撮画像”や“盗撮映像”確認、公式が注意喚起

9月19日に公開された劇場版「チェンソーマン レゼ篇」の“盗撮画像”や“盗撮映像”がネットに流れていることが確認されていると、公式が注意喚起している。



「チェンソーマン」の公式X（Twitter）は9月26日、「劇場版『チェンソーマン レゼ篇』について 劇場で盗撮された画像や映像がインターネット上に掲載されていることが確認されております」とした上で、「盗撮された映像をSNSや動画共有サイト等にアップロードする行為も、著作権の侵害であり、犯罪です。悪質な著作権侵害行為に対しては、刑事告訴を含め、厳正に対処を進めて参ります」と注意喚起。



そして「引き続き劇場版『チェンソーマン レゼ篇』をお楽しみいただけますよう、よろしくお願い致します」とつづっている。



劇場版「チェンソーマン レゼ篇」は9月24日までの公開6日間で、興行収入20億円を突破。好調な滑り出しを見せている。