◆米大リーグ レッドソックス４ｘ―３タイガース（２６日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）

プレーオフ進出に王手を掛けていたレッドソックスの吉田正尚外野手が２６日（日本時間２７日）、本拠地でのタイガース戦に「４番・ＤＨ」で先発。今季３度目の３安打固め打ちとなる４打数３安打１打点１得点と大活躍。４―３の９回サヨナラ勝ちに貢献し、メジャー３年目で念願の大舞台進出を決めた。吉田は７試合連続安打。直近１０試合で７度目のマルチ安打と絶好調で、打率は２割７分２厘となった。レッドソックスは８８勝７２敗で、２０２１年以来４年ぶりのプレーオフ進出となった。

３―３で迎えた９回１死一塁。ラファエラの打球が中堅手の頭上を越えると、吉田もベンチから飛び出し、三塁上に膨れ上がった歓喜の輪に飛び込んだ。今季メジャー最多となる１２度目のサヨナラ勝利。チームのスタイルを貫いてレ軍がプレーオフ切符をゲットした。吉田にとってはメジャー３年目、ついにプレーオフの扉が開いた。

「今年はサヨナラも多いし、逆転も多い。クローザー（チャプマン）がしっかりといい流れをつくって、ラファエラは今年何回も（サヨナラ打を）やっているので、そういう雰囲気になっていた」。３万７０５２人とチケット完売の本拠地が揺れた。

バットで１０月の舞台を引き寄せた。この日の先発は１４勝していたマイズ。「全体的に切れが良く、皆も差し込まれていた。早いカウントで仕掛けようと思った」。第１打席にスライダーを右前に弾き返すと、４回無死二塁で迎えた第２打席は初球の直球をセンターに。３点のビハインドから反撃ののろしを上げる中前適時打となった。７回は高めの直球を逆方向に運ぶ左前打。続くゴンザレスの一塁ライナーでは素早く一塁帰塁。併殺を逃れた好判断に「最低限を頭に入れてプレーできた」とうなずいた。続くラファエラの二塁打で三進しＮ・ローの犠飛で２点目のホームイン。

８回に３―３と追いついたレ軍は、９回に守護神チャプマンを投入。サヨナラ劇につないだ。昨年８月以来となる７試合連続安打。直近１０試合で７度のマルチ安打を記録し、その間、打率は４割３分４厘。９月１３日の時点で打率２割２分７厘と苦戦していた吉田が、プレーオフ争いの佳境でＶ字復活し、チームを加速させている。

コーラ監督は「マサはアメージング。強い打球を飛ばして打席内容がいい。彼は好打者であり、信頼できるガイだ。健康なら生産性を呼ぶ」と絶賛。９月の変化を問われて「（肩の状態が）１００％に近づいて、ようやく、自分の試合前のルーチンができるようになったから」と答えた。昨年オフの右肩手術で出遅れ、８月に復帰後も、実際は、リハビリと実戦が同時進行していたという。

シャンパンファイトの美酒に酔いしれた後、「なかなか結果が出なくて、チームにも迷惑をかけた。１年間フルで戦えなかったけれど、皆と助け合いながら、きょうを迎えられた。ここに立てたというのは、次のステップへの流れ。ここからもっとしびれると思います」と、１０月の戦いを見据えた。