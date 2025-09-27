話題のダンサー・林祐衣、初水着に挑戦の1st写真集は「私らしい筋肉グラビアに」 ヘルシーな美ボディ披露
ダンサーの林祐衣（31）が27日、都内で行われた1st写真集『PALETTE』（講談社）発売記念会見に登場した。
【写真】筋肉もすごい！ヘルシーな美BODYを披露した林祐衣
林は、キレのあるダンスがSNSで話題になり、Yahoo!検索大賞2023「ネクストブレイク 人物部門」にも選出。幅広く活動し、インスタグラムのフォロワー数は24万人を超える。
本作では、家族旅行でも行ったという思い出の地・グアムにて、健康美あふれる初水着を披露。ゴルフやインラインスケートに挑むアクティブな姿から、普段のイメージとはギャップ満載のドレス姿まで。未体験の撮影に戸惑いながらも、少しずつ自分を解放することでたどり着いた“ゆいお姉さん”の新たな魅力を詰め込んだ一冊となっている。
林にとって初めてのグラビア撮影となった1st写真集。「お話をいただいたときから、私が写真集を発売できると思ってなくて撮影中も実感がわかなかったんですけど、実物を手にしてやっと実感がわいて、本当にうれしい気持ちでいっぱいです」と発売を喜んだ。
また「父からは『すてきな一冊になってよかったね、みんなに自慢したくなります』と連絡をもらって、少しは親孝行できたのかなと思います」といい、友人からも「食べることが大好きな私が、ダイエットを一生懸命頑張ったかいがあってよかったねと言ってもらえました」とほほ笑んだ。
初の水着姿も披露した本作だが、「最初は水着に対して不安や緊張もあった」と明かしつつ「普段応援していただいている皆さんから、ダンサーとしての筋肉がすごいねとか、ふくらはぎの筋肉が違うなと言っていただいたのを思い出して、私らしい筋肉グラビアにしよう！と思って、食事制限や筋トレを頑張りました！」と語った。
そのために、週に2、3回食べていた大好きなラーメンを1ヶ月半我慢したといい「グアムから帰ってきた空港でラーメンを食べたとき、久々に濃い味食べた〜おいしい〜と泣きそうになるくらい自分でも追い詰めて頑張りました（笑）」と回顧。さらに「家に帰ってきてからコンビニでラーメンを買って、一日2回ラーメンを食べました（笑）」と明かしていた。
