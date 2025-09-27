¿ØÆâ¹§Â§¡¡ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¸©ºß½»¤ÎÌòÇ®±é¤â¡Ö¤³¤ÎÌò¤ÏÌµÍý¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë²ñ¾ìÇú¾Ð
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ØÆâ¹§Â§¡Ê67¡Ë¤¬27Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç±Ç²è¡Ö¥ª¥ª¥à¥¿¥¢¥Ä¥·¤ÎÀÄ½Õ¡×¡Ê´ÆÆÄÀ¥ÌÚÄ¾µ®¡Ë¤Î¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡²¬¸©ÂçÌ¶ÅÄ»Ô¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿3¿Í¤ÎÂç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢ÉÂµ¤¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¸þ¤¤ËÀ¸¤¤ë¾¯½÷¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¡£
¡¡Ê¡²¬¸©½Ð¿È¤Î¿ØÆâ¤Ï¡ÖÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤È¤¡È¤³¤ÎÌò¤ÏÌµÍý¤«¤Ê¡É¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¡£ÃÏ¸µ¤ËÊë¤é¤¹½éÏ·¤Î¸µÀ¯¼£²È¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¤À¤¬¡Ö»ä¤â¾åµþ¤·¤Æ45Ç¯·Ð¤Ä¡£¤Û¤È¤ó¤É¹¤¡Ê¤¢¤«¡ËÈ´¤±¤·¤ÆÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡¼ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Á¥ä¥Û¥ä¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÅÄ¼Ë¤Î¿Í¤ÎÌò¤òËÍ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤ËÍÞÍÈ¤òÉÕ¤±¤Ê¤¬¤éÀâÌÀ¡£
¡¡²ñ¾ì¤¬¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÃæ¡¢¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿äªÈþÏÂ»Ò¡Ê31¡Ë¤Ï¡Ö¤À¤¤¤Ö¤³¤Ã¤Æ¤ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×¤È¤½¤ÎÇ®±é¤Ö¤ê¤òÀä»¿¡£¿ØÆâ¤Ï¡ÖËå¤¬Àè¹Ô¾å±Ç¤Ç¸«¤¿¤é¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¤ª·»¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤Ã¤¿¤è¡É¤È¡£¤Þ¤¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥ª¥Á¤ò¤Ä¤±Âç¤¤ÊÇï¼ê¤òÍá¤Ó¤¿¡£