フェアリーケーキフェアのハロウィン2025♡限定カップケーキ＆ネコクッキーが登場

秋の一大イベントといえばハロウィン。2025年も「フェアリーケーキフェア」から、かわいくておいしい限定スイーツが登場します。人気のベイクドZOOカップケーキがおばけ仕様に変身したり、個包装で配りやすい1CUPCAKEシリーズが特別デザインになったりと、遊び心たっぷり。さらに、動物保護支援にもつながるネコクッキー缶もお目見え。今年のハロウィンは、味わいとストーリー性を兼ね備えたフェアリーケーキフェアのスイーツで、特別なひとときを楽しんでみませんか？

おばけに変身♡限定カップケーキ

「ベイクドZOO ハロウィンカップケーキ」（1,900円）は、5匹のどうぶつたちがハロウィン仮装で登場。

パンダやヒヨコは“おばけ”に、クマは“ジャック・オー・ランタン”、ブタは“ゴースト”に変身！

手土産に人気のプレミアムバニラカップケーキがベースで、個包装だからシェアにもぴったり。発売は2025年9月25日（木）から、5個入り限定パッケージで展開されます。

タカノフルーツパーラーのハロウィン限定パフェが登場♡秋の味覚満載

ひとりにひとつ♪1CUPCAKEシリーズ

個包装で配りやすい「1CUPCAKE」には、ハロウィン限定デザインが仲間入り。

「おばけパンダカップケーキ」（600円）は愛らしいバニラアイシング仕立て、「ハロウィンパンプキンくんカップケーキ」（650円）はチョコのパンプキンがポイント♡

どちらもプレミアムバニラケーキを使用しており、見ても食べても楽しい一品。手軽なギフトやプチパーティーにもおすすめです。

動物保護にもつながるネコクッキー缶

坂本美雨さんと前田ひさえさんのコラボで誕生した「Trick Miracle Cat Cookie Tin」は、ハロウィン仕様の限定缶（2,800円）として登場。

ネコクッキー5種に加え、三日月型レモンクッキーがセットされた15枚入りで、売上の一部は動物保護活動に寄付されます。

さらに、かわいいフェイスシール付きバージョン（3,000円）もラインアップ。ハロウィンをより楽しく演出しながら、社会貢献にもつながる特別なスイーツです。

ハロウィンを彩る特別なお菓子で♡

2025年のハロウィンは、フェアリーケーキフェアならではの遊び心と優しさが詰まったラインアップが勢ぞろい。

ベイクドZOOの仮装カップケーキや、個包装で配れる1CUPCAKE、動物保護支援にもつながるネコクッキー缶まで、多彩なアイテムが登場します。

販売は2025年9月25日（木）から10月31日（金）までの期間限定。店舗やオンラインで手に入れて、今年のハロウィンを笑顔あふれるひとときにしてみませんか♪