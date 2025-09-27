「マリナーズ２−３ドジャース」（２６日、シアトル）

ドジャースの佐々木朗希投手が２点リードの七回から５番手で登板。１回を１安打無失点に抑え、中１日での救援テストで２試合連続のホールドをマークした。

試合序盤からブルペンで壁当てを行うなど落ち着かない様子だった佐々木。走ってマウンドへ向かうと、気温１８度と肌寒い気候もあり、右手に息を吹きかけるシーンもあった。

８番のクロフォードには初球の９８マイルでファウルを打たせ、鋭いフォークで空振りを奪い簡単に追い込んだ。３球目のフォークを流し打たれたが、三塁のキケ・ヘルナンデスが逆シングルキャッチからジャンピングスローで一塁封殺。佐々木も拍手を送った。

続くヤングにはストレートで押し込みカウント有利に。ベンチでは山本、大谷らがリラックスした表情で見つめる中、最後は１００マイル（１６０・４キロ）のストレートで空振り三振。雄たけびをあげて投じた１球だった。

そしてアロザレーナには１００マイルを連発したが、１６１キロを完璧に捉えられ左翼フェンス直撃の二塁打。ここでア・リーグ本塁打王のローリーを迎え、ＭＶＰコールがわき起こる中、フォークを連投して追い込んだ。そして最後も低めに落ちるフォークで空振り三振を奪い、敵地のファンを沈黙させた。表情を変えずにベンチへ戻った佐々木。投じた１２球中、１１球がストライクと有利なカウントで勝負を進めた。最速は１６１・１キロで２戦連続のホールドをマークした。

佐々木はリリーフ調整に入ってから初めて中１日での登板。中２日を３Ａで１度、メジャーで１度経験してきた。リリーフ陣はシーズン終盤に入って安定感を欠いており、３０日からのワイルドカードシリーズではシーハンがブルペンに回る方針が決定。この日は先発して１イニングを１失点だった。

八回はトライネンがまたも不安定な投球を見せてしまい１点差に迫られた。九回はスコットが登板し、２死満塁のピンチを招いたが、辛くも無失点でゲームを締めた。