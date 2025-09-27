¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤·¤Æ¤ÆÀ¨¤¤¡×¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³à¤Ä¤¤¤Ë¿åÃå»Ñ¤ò²ò¶Øá¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁ´À¹´ü¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡×¡ÖÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¡×
¥×¡¼¥ë¤Ç¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¿åÃå¤Ë
¡¡àÅÁÀâ¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥óá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡¢¤«¤È¤¦¤ì¤¤¤³(56)¤¬¾×·â¤Î¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡10·î3Æü¤Ë27Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖAROUND¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡¢¤«¤È¤¦¡£¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈ¯Çä¤ò¹ðÃÎ¤·¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¿åÃå¤Ç¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ö¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤¤¤Ë¿åÃå¡¡ÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¤Î°ì¸À¡×¡Ö¤Û¤ó¤Þ¤Ë¥¹¥¿¥¤¥ë°Ý»ý¤µ¤ì¤Æ¤ÆÀ¨¤¤¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¤ªåºÎï¤Ç¡×¡ÖÈþ¤·²á¤®¤Þ¤¹°ì½ï¤Ë±Ë¤®¤¿¤¤¡×¡ÖÁ´À¹´ü¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤«¤È¤¦¤Ï10Âå¤«¤é¥°¥é¥Ó¥¢³èÆ°¤ò»Ï¤á¡¢CM¤ä¥Æ¥ì¥Ó¡¢»¨»ï¤òÃæ¿´¤ËÉý¹¤¯³èÌö¡£2001Ç¯12·î¤Ë¥×¥í¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Î²£ÈøÍ×¤È·ëº§¡£·ëº§¤òµ¡¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤ò¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ·ÝÇ½³èÆ°¤òºÆ³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£