＜速報＞19歳ルーキーが単独首位に浮上 サイ・ペイイン2差、神谷そらと政田夢乃ら3差追走
＜ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン 2日目◇27日◇利府ゴルフ倶楽部（宮城県）◇6590ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第2ラウンドが進行中。19歳ルーキーの徳永歩が前半で4つ伸ばし、トータル7アンダーで単独首位に浮上した。
【写真】きょうのアオカナは秋っぽいスタイル
トータル5アンダー・2位にサイ・ペイイン（台湾）。トータル4アンダー・4位タイには2週連続Vを狙う神谷そら、三ヶ島かな、政田夢乃、工藤遥加、宮田成華、後藤未有が続いた。昨年覇者の安田祐香は1つ落とし、トータル3オーバー・52位タイ、今季3勝でメルセデス・ランキング1位の佐久間朱莉はトータル4オーバー・60位タイのカットライン圏外で終盤をプレーしている。今大会の賞金総額は7000万円。優勝者には1260万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
